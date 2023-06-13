Американские БМП пошли в прорыв. Почему начало наступления доверили именно M2 Bradley

Related video

Что следует знать о M2 Bradley в связи с событиями на фронте

Немного матчасти.

M2 Bradley

Масса: 30 тонн

Броня: многослойная разнесенная, стальные экраны, алюминиевая броня корпуса, ДЗ. Днище усилено стальным листом. Борт держит 14,5 мм, лоб – 25 мм, подкалиберный бронебойный.

Это БМП, обеспечивающая максимальное выживание десанта.

БМП-2

Масса: 15 тонн

Броня: стальная катаная гомогенная (противопулевая, противоосколочная). Верхний лист на ура прошивается 5,45-мм, не говоря уже о других калибрах и наездах на мины. БМП-2 не дают высокой защиты десанту, зато имеют очень хороший показатель плавучести.

Еще в Советском Союзе возникли первые дискуссии о том, что советской армии нужна тяжелая БМП, которая обеспечивала бы высокий уровень защиты, особенно полезный в ходе городских боев или прорыва линий обороны противника, а не, практически неприменимую, неплохую плавучесть.

Но был целый ряд проблем, почему в СССР не смогли реализовать проект тяжелой БМП. Одной из них было полное отсутствие действенного концептуального мнения на этот счет. Еще одной – отсутствие достаточно мощных двигателей для советских БМП, обеспечивающих им мобильность при большом весе.

В общем, по той же причине, технической и технологической отсталости советских силовых установок, советские танки всегда были легче западных. Первоначальной причиной этой "гениальной" концепции были не революционные решения, а именно ограниченность МТО, отсутствие мощных двигателей.

Для сравнения – БМП-2 Фото: Укроборонпром

Именно по этой причине броня советской техники всегда была хуже и легче пробивалась, чем у западных аналогов. Выходить из ситуации приходилось посредством установки динамической защиты, но дополнительный вес сразу начинал влиять на мобильность и надежность техники. Самый яркий пример – Т-62.

Собственно, это я все к чему? Если перед вами стоит задача прорвать линию обороны, усеянную минами, фугасами, секретами из ПТРК, да еще и под массированным артиллерийским огнем, какую вы будете использовать технику, чтобы не только выполнить задачу, но и максимально сохранить жизнь личного состава?

Именно поэтому каждый, кто задавал последние несколько дней вопрос, почему не послали Т-64 и БМП-1/2/3 на прорыв основной линии, в моих глазах опускался с каждым разом все ниже и ниже, не как специалист или эксперт, а просто как человек. Потому что даже одна жизнь ценнее 30/60 тонн металла.

Важно