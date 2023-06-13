"Окупанти буквально згорають": дрони ЗСУ за тиждень знищили 16 танків, 5 САУ, 14 ББМ (відео)
За даними СБУ, російські війська за тиждень також втратили 16 вантажівок, 3 системи спостереження "Муром", "Солнцепек", ЗРК "ТОР", "БУК" та РЛС "Зоопарк".
Оператори ударних дронів ЦЗГ "А" СБУ знищили російські танки, ЗРК та піхоту. Про це повідомляється в публікації пресслужби СБУ у Telegram.
"Роблять вони це дуже ювелірно і без "зайвих дублів" – окупанти у прямому сенсі згоряють під час зйомок", — йдеться у публікації.
Втрати російських військ за тиждень:
- 16 танків;
- 5 САУ;
- 14 ББМ;
- 16 вантажівок;
- 3 системи спостереження "Муром";
- ТГС "Сонцепок";
- ЗРК "ТОР";
- "БУК";
- РЛЗ "Зоопарк";
- 150 осіб із особового складу окупаційних військ убито або поранено.
Нагадаємо, що російські війська намагаються повернути контроль над звільненим селом Макарівка Донецької області. ЗС РФ буквально знищують населений пункт — для цього застосовується авіація, артилерія і навіть важка вогнемета система "Солнцепек".
Також повідомлялося, що окупаційне угруповання російських військ у Бахмуті намагається зберегти контроль над містом. За словами речника ОК "Схід" Сергія Череватого, ЗС РФ задіяють десантні війська, щоб не віддати Бахмут. Але в цьому районі спостерігається менша активність росіян.
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