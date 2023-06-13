Украина потеряла 15% Bradley: США срочно поставят новые БМП и бронемашины Strykers, — СМИ

В новый пакет помощи на 325 млн долларов также войдут боеприпасы для HIMARS и NASAMS. По данным аналитиков, Украина потеряла за несколько дней контрнаступления 15% имеющихся БМП Bradley, поскольку применялся безопасный способ доставки военных.

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США выделят новый пакет военной помощи Украине на 325 млн долларов. Официально о новых поставках вооружений объявят 13 июня. Об этом сообщила корреспондент "Голоса Америки" Карла Бабб в Twitter.

Это будет уже 40-й пакет помощи, который передадут Украине в рамках специальных полномочий президента США, когда в случае чрезвычайных обстоятельств зарубежные страны или организации могут получать вооружения ускоренными темпами — за несколько дней или даже часов.

Среди прочего, сообщается о колесных боевых бронированных машинах Stryker и БМП Bradley, "которые должны заменить поврежденные и утраченные" в боях. Украина также получит дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

"Потеряны 15% БМП Bradley"

По сообщениям западных СМИ, Украина "потеряла 15%" от общего объема поставленных БМП Bradley. За несколько дней контрнаступления были потеряны 16 таких бронемашин пехоты.

Поврежденную бронетехнику ВСУ подсчитал аналитик Якоб Янковский из Oryx. По его словам, многие из машин были повреждены и брошены на поле боя, а не уничтожены. Это свидетельствует о том, что использовался более безопасный способ доставить военнослужащих на передовую.

По оценкам "Института исследования войны" количество потерянной техники не стоит рассматривать как показатель успеха или провала контрнаступления, а большие потери бронетехники ожидаемы во время крупных наступательных операций.

Напомним, что, по словам президента Франции Эммануэля Микрона, наступление Украины будет продолжаться несколько недель или месяцев.

Также сообщалось, что российские войска похвастались уничтожением макета 2С1 "Гвоздика". В ВС РФ заявили, что им якобы удалось нанести удар по украинской артустановке дроном-камиказде "Ланцет".