ВС РФ похвастались уничтожением макета 2С1 "Гвоздика" (фото, видео)

Российские оккупанты заявили, что им якобы удалось нанести удар по украинской артилерийской установке при помощи дрона-камиказде "Ланцет".

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Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили макет самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика". Об этом сообщил Telegram-канал NMFTE 12 июня.

"Пафосный прилет российского БПЛА-камикадзе типа "Ланцет" по макету САУ 2С1 "Гвоздика", — говорится в публикации.

В подтверждение своим словам авторы канала опубликовали фото макета гаубицы до и после "прилета" российского беспилотника.

Россияне уничтожили очередной макет

Отметим, что видео с якобы уничтожением САУ 2С1 "Гвоздика" появилось в одном из российских Telegram-каналов 7 июня. По словам пропагандистов, это произошло на участке фронта Сватово — Кременная.

В подписи к видео оккупанты заявили, что им удалось нанести удар по "неугомонной артиллерийской установке" 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины.

Напомним, что 9 июня украинский защитник Александр Афанасьев также указал на то, что российские СМИ преподнесли как успешное выполнение спецзадания уничтожение деревянного муляжа танка на Краснолиманском направлении.

Мы также писали о том, как бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского ликвидировали российскую БМП и минометный расчет. По машине, которую российские захватчики пытались спрятать у лесополосы, был нянесен удар из артиллерии.

Кроме того, в сети появились кадры меткого поражения российского БМП и Т-80 БВ. По данным источника, операцию провели бойцы из 88 батальона 35 ОБрМП, которые действовали в недавно деоккупированном населенном пункте Сторожевое Донецкой области.