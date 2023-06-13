"Она есть": Путин на встрече с военкорами призвал с уважением относиться к Украине

В ходе встречи с военкорами Путина заявил, что нужно "относиться с уважением" к Украине и в очередной раз добавил, что украинцы якобы живут на исторических землях РФ.

Президент Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами, где рассказал о ситуации на войне в Украине, сообщают российские СМИ.

Путин рассказал, что масштабное контрнаступление Украины продолжается с 4 июня, Киев использует специально подготовленные для этого резервы и атакует по четырем направлениям.

Корреспондентам он заявил, что Украина несет большие потери.

По его словам, ВСУ потеряли минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30% от общего объема переданных Западом Киеву боевых машин.

На это президент РФ отметил, что Москва постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины.

"Какая бы Украина ни была, она есть, к этому надо относиться с уважением, но нельзя без уважения относиться к нам", — заявил Путин.

Его не покидает мысль, что украинцы живут на исторических землях России.

"Люди, которые хотят жить отдельно, в независимом государстве, на наших исторических землям должны сделать так, чтобы выстраивать с нами отношения. У нас были споры и с Лукашенко, но и в голову никому не приходило начать конфликт. Было бы нормальное отношение к нам на Украине, не пришлось бы и вступать в вооруженный конфликт", — отметил президент РФ.

Путин отметил, что Украина была нейтральным государством по декларации независимости, но в 2008 году начала ее нарушать заявлением о желании вступить в НАТО на Бухарестском саммите.

13 июня Фокус писал о том, что успешное контрнаступление Украины может вынудить Путина к переговорам. Успешное контрнаступление ВСУ может приблизить мир и усилить позиции Украины за столом переговоров об окончании войны. Об этом 12 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) от того же числа говорится, что у российских оккупантов остается надежда, что они смогут остановить успешное украинское контрнаступление, но их планы обречены на провал.