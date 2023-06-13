Оккупанты используют "гибкую оборону" для срыва контрнаступления ВСУ: отчет ISW

По словам аналитиков, россияне вновь винят в своих поражениях плохую погоду, которая не дает взлетать боевой авиации.

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У российских оккупантов остается надежда, что они смогут остановить успешное украинское контрнаступление, но их планы обречены на провал. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 12 июня.

По словам аналитиков, бойцы Вооруженных сил Украины уже начали вести контрнаступательные действия и освобождают населенные пункты от россиян.

Тем временем противник надеется, что сумеет замедлить продвижение ВСУ или же вовсе его остановить при помощи "гибкой обороны" и хорошей погоды для своих истребителей.

"Российские источники утверждали, что украинским силам удалось добиться тактических успехов 11 июня из-за сильного дождя и тумана, мешающих ВКС и армейской авиации поразить концентрацию украинских сил. Российские источники также сообщили, что ВС РФ возобновили интенсивные авиаудары по украинским войскам 12 июня после того, как дождь прояснился. Игорь Гиркин заявил, что погода сыграет важную роль в определении результатов операций в этом секторе в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

Что касаемо "гибкой обороны" в районе фронта, то командование противника надеется, что они смогут измотать бойцов ВСУ и у них не будет сил защищать территорию дальше.

Одна из методик росийских оккупантов — отход в тыл, чтобы вывести украинских защитников из-под зоны прикрытия ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. После этого происходит атака.

Напомним, 12 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наступление Украины продлится несколько недель или месяцев. Также он отметил "превосходство" украинского военного командования в плане тактики и организованности.