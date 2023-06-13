"Армия работает": ВСУ похвастались результатами работы по уничтожению врага в одном из направлений
На Таврическом направлении артиллеристы и ракетчики ВСУ в сутки выполнили более полутора тысяч огневых задач и удачно отработали по позициям оккупантов и их складам по БК.
На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили почти 4 роты окупантов и 3 десятка их техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1504 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожены и повреждены 33 единицы военной техники противника", — проинформировал он.
Так, благодаря точной работе украинских ракетчиков и артиллеристов к списку утраченной техники ВС РФ в Украине добавились:
- вертолет Ка-52;
- 6 танков;
- 4 единицы БМП;
- 3 МТЛБ;
- 1 гаубица 2С19 "Мста-С";
- 1 гаубица 2А65 "Мста-Б";
- 1 САУ 2С1 "Гвоздика";
- 1 САУ 2С3 "Акация";
- ЗРК "Тор", ЗРК "Бук-М2";
- БПЛА "Орлан-10";
- БпЛА "Ласточка-М".
"Армия работает", — написал командующий.
Напомним, что на Купянско-Сватовском направлении российские захватчики потеряли дроны и позиции. Их атаковали ВСУ с помощью дронов.
Ранее в Минобороны сообщили, что Силы обороны Украины имеют незначительные продвижения по трем направлениям на Донетчине и Запорожье.