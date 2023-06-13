Защищаются от ВСУ: ВС РФ перебросили в Бердянск около 30 вертолетов, – "Схемы"

Судя по спутниковым снимкам Planet Labs, россияне разместили вертолеты Ка-52, Ми-8 и Ка-29. Большинство предназначены для поддержки сухопутных войск при защите от контрнаступления ВСУ.

Россия перебросила на аэродром временно оккупированного Бердянска 20 вертолетов после начала наступления ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщили журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs за 13 июня.

В общей сложности на аэродроме находятся как минимум 27 вертолетов армии России. Двадцать из них появились там не так давно, что подтверждается другими спутниковыми снимками за 31 мая.

Два авиационных эксперта помогли "Схемам" идентифицировать модели вертолетов. По данным проекта, россияне разместили:

5 вертолетов Ка-52;

9 вертолетов Ми-8 или Ми-24;

13 вертолетов Ка-29.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил, что большинство вертолетов предназначены для поддержки сухопутного крыла ВС РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ.

А Ми-8 можно использовать для эвакуации. Однако оккупанты скорее будут применять их для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя, рассказал cпециалист.

Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что аэродром Бердянска сейчас используется как оперативный. Там развертывают части армейской авиации РФ, базирующихся в оккупированном Крыму.

"Это крайне необходимо для них, поскольку в условиях удаленного базирования эффективная поддержка сухопутных войск – "работа по заявкам" – невозможна", – сообщил он.

По оценкам эксперта, российские вертолеты в Бердянске могут использовать для экстренной эвакуации раненых, переброски войск и снаряжения.

Напомним, что 8 июня стало известно о бегстве из России отказавшегося воевать в Украине пилота Дмитрия Мишова. Он служил в небольшом городке Псковской области в 15-й бригаде армейской авиации.

Фокус ранее писал о разработке стран НАТО нового военного вертолета. Западные производители для этого активно изучают ход полномасштабной войны Украины с Россией.