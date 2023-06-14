Страхи Путина: нехватка вооружения у РФ может привести к провалу в Украине, — Politico

Глава Кремля признал, что российской армии не хватает некоторых современных видов вооружения, в то время как Украина получает новые поставки передовой западной техники.

Вооруженные силы РФ "страдают" от нехватки вооружений на передовой, что может привести к неудачам на театре военных действий в Украине. При этом президент России Владимир Путин констатировал почти трехкратное увеличение производства оружия для применения на поле боя и даже десятикратное увеличение производства самой необходимой техники. Об этом говорится в материале Politico от 13 июня.

Обозреватели отметили, что выступая в Кремле перед военкорами российский лидер признал, что в ходе "СВО" российская армия имеет дефицит многих вещей — высокоточных боеприпасов, средств связи, самолетов, беспилотников и другого вооружения.

"Они у нас есть, но, к сожалению, у нас их недостаточно… Нам нужны современные противотанковые средства, нужны современные танки", — сказал Путин.

Причем когда путинская армия испытывает нехватку некоторых видов вооружения Вооруженные силы Украины получают новые поставки передовой западной техники.

Авторы публикации отмечают, что нехватка высокоточных боеприпасов затрудняла продвижение ВС РФ, не позволяя российским военным наносить удары по стратегическим целям на расстоянии. Вместо этого оккупанты обрушили на Украину шквал плохо управляемых беспилотников, таких как иранские Shahed-129, и даже прибегли к использованию морских ракет для атаки жилых зданий.

В заключение было сказано, что согласно данным Центра стратегических и международных исследований, западные санкции мешают России ввозить компоненты, необходимые для производства современного оружия.

"В то время как качество военной техники, используемой украинской армией, продолжает улучшаться благодаря помощи Запада, качество российского оружия продолжает ухудшаться", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что встреча президента Владимира Путина с военными корреспондентами обусловлена пониманием главы Кремля того, что убежденные сторонники войны являются его ключевым электоратом. Аналитики из Института изучения войны отметили, что российский президент будет все больше полагаться на ультранационалистическое сообщество, чтобы обеспечить поддержку затяжной войны среди граждан РФ.