"Будут иметь решающее значение": в ISW объяснили, зачем Путин встретился с военкорами

Как отмечают американские аналитики, президент РФ пытается систематически преувеличивать и искажать потери западной военной техники, чтобы изобразить контрнаступление ВСУ как неудавшееся.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился 13 июня с военными корреспондентами, так как осознает, что убежденные сторонники войны являются его ключевым электоратом. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 13 июня.

Аналитики заявили, что президент РФ будет все больше полагаться на ультранационалистическое сообщество, чтобы обеспечить поддержку затяжной войны среди россиян.

"Кремль, вероятно, осознает, что ключевые фигуры, выступающие за войну, будут иметь решающее значение для сплочения остального общества в этих усилиях", — говорится в источнике.

Авторы отчета также указали на то, что Путин, вероятно, пытается систематически преувеличивать и искажать потери западной военной техники, чтобы изобразить контрнаступление ВСУ как неудавшееся и отбить у Запада желание продолжать поддерживать Украину.

Кроме того, российский лидер заверил военкоров, что не желает объявлять вторую волну мобилизации или вводить военное положение. По мнение аналитиков, это говорит о том, что Путин не решается расстраивать российское общество, так как еще не решил полностью посвятить себя ведению тотальной войны.

В ISW также отметили, что нынешнее влияние провоенных российских блогеров, вероятно, стало прямым результатом неспособности Кремля обеспечить эффективное присутствие в соцсетях и подготовить российское общество к затяжной войне.

Напомним, что на встрече с военкорами Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли минимум 160 танков и 360 бронемашин. По его словам, уничтоженная Россией техника составляет 25-30% от общего объема переданных Киеву западных боевых машин.

Владимир Путин также сказал, что Кремль может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в Украине, если будут продолжаться обстрелы российских регионов. При этом он не уточнил, что имеет в виду.

Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что суть трактовки заявления президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в "санитарную зону" сводится к тому, чтобы создать в стране непригодную для жизни загрязненную "серую" зону.