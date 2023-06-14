"Матимуть вирішальне значення": в ISW пояснили, навіщо Путін зустрівся з воєнкорами

Як зазначають американські аналітики, президент РФ намагається систематично перебільшувати та спотворювати втрати західної військової техніки, щоб зобразити контрнаступ ЗСУ як невдалий.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін зустрівся 13 червня з воєнними кореспондентами, оскільки усвідомлює, що переконані прихильники війни є його ключовим електоратом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 13 червня.

Аналітики заявили, що президент РФ все більше покладатиметься на ультранаціоналістичну спільноту, щоб забезпечити підтримку затяжної війни серед росіян.

"Кремль, ймовірно, усвідомлює, що ключові постаті, які виступають за війну, матимуть вирішальне значення для згуртування решти суспільства у цих зусиллях", — йдеться у джерелі.

Автори звіту також вказали на те, що Путін, ймовірно, намагається систематично перебільшувати та спотворювати втрати західної військової техніки, щоб зобразити контрнаступ ВСУ як невдале та відбити у Заходу бажання продовжувати підтримувати Україну.

Крім того, російський лідер запевнив воєнкорів, що не бажає оголошувати другу хвилю мобілізації або вводити воєнний стан. На думку аналітиків, це говорить про те, що Путін не наважується засмучувати російське суспільство, оскільки ще не вирішив повністю присвятити себе веденню тотальної війни.

В ISW також зазначили, що нинішній вплив провоєнних російських блогерів, ймовірно, став прямим результатом нездатності Кремля забезпечити ефективну присутність у соцмережах та підготувати російське суспільство до затяжної війни.

Нагадаємо, що на зустрічі з воєнкорами Володимир Путін заявив, що ЗСУ втратили мінімум 160 танків та 360 бронемашин. За його словами, знищена Росією техніка складає 25-30% загального обсягу переданих Києву західних бойових машин.

Володимир Путін також сказав, що Кремль може розглянути питання про створення "санітарної зони" в Україні, якщо триватимуть обстріли російських регіонів. При цьому він не уточнив, що має на увазі.

Радник голови ВП Михайло Подоляк припустив, що суть трактування заяви президента РФ Володимира Путіна про перетворення України на "санітарну зону" зводиться до того, щоб створити в країні непридатну для життя забруднену "сіру" зону.