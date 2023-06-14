Авиация РФ активизировалась на юге Украины из-за контрнаступления ВСУ, – разведка Британии

Использованием воздушно-космических сил, как отмечают в ведомстве, Россия пытается поддержать свои наземные войска для противодействия наступлению украинских войск.

Россия чаще использует свою военную авиацию за последние две недели, особенно на южном направлении. Об этом говорится в отчете британской разведки от 14 июня.

В ведомстве утверждают, что это фактически можно назвать ответом оккупационных действий на интенсивность атак сил обороны Украины. Использованием воздушно-космических сил Россия пытается поддержать свои наземные войска. Постоянными воздушными ударами захватчики стремятся затормозить продвижение украинских войск.

Несмотря на активизацию военной авиации, темпы ее использования остаются ниже, чем в течение года. По всей видимости, все усилия россиян будут направлены на противодействие украинскому наступлению на южном направлении.

Специалисты ведомства отметили, что Россия увеличила использование оружия класса "воздух-поверхность". Это касается и планерных бомб, позволяющих летательным аппаратам оставаться вдали от целей атаки.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные и дальше продолжают борьбу с российскими оккупантами и добывают новые успехи на разных направлениях. Общая площадь освобожденной территории на Бахмутском направлении, как утверждают аналитики DeepState, составляет 7,51 кв. километров. Некоторые подразделения ВСУ прошли от 1 до 2,6 километра в районе сел Клищиевка и Андреевка.

Российские войска пытаются противодействовать украинскому наступлению на южном направлении, где есть успехи Вооруженных сил Украины. Захватчики, по информации проекта "Схемы", перебросили в Бердянск около 30 вертолетов. На фото Planet Labs россияне разместили вертолеты Ка-52, Ми-8 и Ка-29. Большинство предназначено для поддержки сухопутных войск при защите от контрнаступления ВСУ. Захватчики могут применять их для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя.

Напомним, на Купянском направлении российские войска потеряли дроны. Позиции врага обнаружили бойцы аэроразведки и отправили туда беспилотники Mavic, которые легко справились с конкурентами.