ВС РФ ударили по Кривому Рогу ракетой Х-101, созданной в обход санкций, — Ермак

По словам главы ОП, группа Макфола-Ермака исследует ситуацию с поставками микроэлектроники и других компонентов в РФ. Санкционная коалиция готовит жесткий ответ для ВПК России, который функционирует в обход ограничений.

Российские войска ударили 13 июня по Кривому Рогу ракетой Х-101, выпущенной РФ в апреле 2023 года. Об этом в среду, 14 июня сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Ермак отмечает, что около 50 компонентов в такой ракете — преимущественно микроэлектроника — производятся в странах свободного мира и разными путями были поставлены в РФ. Также он отметил, что это не единственный тип ракет, которые производит РФ.

"Россия пользуется недостатками введенных ограничений и обходит санкции с помощью посредников, в частности третьих стран. Украина применила санкции против всех компаний в России, производящих ракеты. Именно такие полные санкционные ограничения должны быть на глобальном уровне против этих компаний. Также должны караться и пути обхода санкций", — отмечает Ермак.

Руководитель ОП отметил, что установленные факты посредничества ряда компаний, зарегистрированных в третьих странах, являются примером того, что нынешних мер, направленных против РФ, недостаточно и санкции должны усиливаться. Он напомнил, что примененная Россией в Кривом Роге ракета унесла жизни 11 человек, среди которых был один ребенок.

"Сейчас мы работаем совместно с партнерами по усилению санкций и экспортному контролю, чтобы лишить россиян возможностей получать иностранные комплектующие для производства вооружений через посредников. Мы уже проговорили некоторые шаги", — отмечает Ермак.

В ОП отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с дипломатами соответствующих стран и сейчас Киев ожидает реакции.

"Группа Макфола-Ермака готовит документ, исследующий ситуацию с поставками микроэлектроники и других компонентов в РФ с конкретными рекомендациями по ограничениям. Санкционная коалиция должна дать жесткий ответ. Вместе мы должны ударить по России и их ВПК", — подытожил руководитель ОП.

Напомним, что в ночь на 13 июня ВС РФ обстреляли город Кривой Рог Днепропетровской области. Ракеты попали в несколько гражданских объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажный жилой дом.

На трагедию в Кривом Роге отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что "российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей".