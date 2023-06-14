"Подразделение оказалось в окружении": комбат рассказал о боях на лиманах Херсонщины (видео)

Небольшая группа бойцов должна была эвакуировать побратимов на лодках в тылу противника. Бойцы 24 километра одолели за четыре часа.

Во время операции по освобождению Херсонщины одно из подразделений ВСУ попало в окружение. Подробности рассказал командир батальона на псевдо "Дикий", сообщает youtube-канал Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Для спасения своих людей комбат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода предложил смелый план. Они решили вывезти раненых с помощью одной лодки из соответствующей локации.

"Подраздел попал в окружение, и не было возможности оттуда нормально выйти", – сообщил военный.

Впоследствии бойцы 24 километра одолели за четыре часа. По маякам защитники зашли на берег и забрали раненых.

На обратном пути русские захватчики услышали звук мотора лодки, начался обстрел. Бойцы считали, что им не удастся выжить.

"Нашим по радиостанции уже передали, что процентов 90, что мы не выйдем", – добавил "Дикий".

Тем не менее, несмотря на значительные усилия, украинские защитники выполнили миссию и добрались до безопасного места. Остальные подразделения вышли на поисковые действия. Группу, которая сделала невозможное, радостно встретили побратимы и комбриг.

Напомним, 13 июня бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили состав боеприпасов российских войск. Украинские защитники применяли беспилотник. Потом попадание в объект дает результат, а склад начинает дымить. Детонация боеприпасов ускорила уничтожение.

Также 13 июня стало известно, что российские войска попали в засаду ВСУ в Донецкой области. Одесские морские пехотинцы устроили засаду для российских оккупантов в Макаровке. Защитники уничтожили машину КАМАЗ "Тайфун" из дома у дороги, по которой пыталась проехать.