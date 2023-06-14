Подземные солдаты: США и Южная Корея отрабатывают операции под землей

Командующий 8-й армией США Билл Берлесон заявил, что бойцы должны уметь перемещаться там, где их не увидят наземные камеры и датчики.

Под улицами густонаселенного Корейского полуострова американские солдаты вместе с южнокорейскими коллегами отрабатывали боевые действия под землей. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба армии США.

Бойцы из 2-й пехотной дивизии 8-й армии провели учения в полном снаряжении в туннелях Южной Кореи. Цель учений – научиться лучше противостоять сложным вызовам боя в крупных городах, которые могут быть в восточноазиатской стране. Командующий 8-й армией генерал-лейтенант Билл Берлесон сказал, что бойцам нужно уметь действовать под землей, чтобы избегать разных датчиков и устройств на поверхности.

"Когда вы смотрите на способность перемещаться под землей, в определенном смысле туннели совершенно не видят другие датчики", — заявил Берлесон во время Тихоокеанского симпозиума еще в мае.

По его словам, американские солдаты должны уметь воевать и под землей, потому что нужно иметь соответствующие тактики и техники. В таких условиях важно развитие лидерских качеств бойцов. В 200-километровой демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей есть четыре подземных тоннеля. Южная Корея и США построили у них подземные учебные центры для подготовки боевых действий в городах.

В закрытой среде нужно не только уметь воевать, но и эффективно поддерживать коммуникацию и эвакуировать раненых. К тому же, в США считают, что еще большая урбанизация в широкомасштабных конфликтах неизбежна. В первую очередь это показывает российско-украинская война, где бои проходят в городской застройке.

Напомним, 1 июня Южная Корея испытала противоракетный комплекс L-SAM. Он должен быть вдвое мощнее Patriot.

25 мая СМИ писали, что Южная Корея начала тайно снабжать Украину сотнями тысяч артснарядов.