Завоевал уважение врагов: в Военной академии Генштаба РФ стали изучать Залужного, — ВВС

По информации журналистов, раньше имя главнокомандующего ВСУ было запрещено упоминать в стенах академии. Своим уважением к врагу Залужный изменил отношение к себе.

Фамилию и имя Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного начали произносить вслух в стенах Военной академии российского Генштаба, после того, как он признался, что читал все труды начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Об этом в среду, 14 июня сообщает издание ВВС.

Еще в сентябре 2022 года в интервью для журнала Тime, Залужный рассказал, что уважает российскую школу военной науки.

"Я вырос на российской военной доктрине до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-то написал… Он умный человек, и мои ожидания от него были огромны", – рассказал изданию Главнокомандующий ВСУ.

По информации собеседника ВВС из ведущего военного вуза РФ, ранее имя Залужного в академии было сравнимо с чем-то вроде персонажа книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере лордом Воландемортом (злой волшебник, чье имя "нельзя называть" — ред.), однако после выхода интервью для Тime о залужном заговорили не только в дискуссиях между преподавателями российского вуза, но и стали упоминеть его в учебном процессе.

"Я думаю, вы понимаете, что похвала от врага более ценна, чем от друга, а "уважают даже враги" — это настоящее признание, ведь сами себя мы хвалим и так", — добавил собеседник издания.

Также журналисты отмечают, что Главнокомандующего ВСУ хвалят и российские военные в полях.

"Пока наше Минобороны медальки себе в Сирии вешало, х**лы создали себе армию. Залужный воюет, конечно, лучше, чем Герасимов и Шойгу, хотя это и не сложно", — сказал Российской службе ВВС один из командиров среднего звена ЧВК Вагнер, который служит под Бахмутом.

Напомним, с начала мая в российском информационном пространстве начали появляться фейки о якобы гибели главнокомандующего Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и других военных. В Минобороны Украины опровергли слухи о том, что с Главнокомандующим ВСУ что-то произошло.

25 мая Залужный вышел на связь, чтобы наконец-то рассказать "страшную" правду о себе и развеять слухи, которые наплодила российская пропаганда. Видео с ним на своей странице опубликовал военнослужащий Анатолий Штефан "Штирлиц".