Бегут из Крыма: оккупанты готовят эвакуацию сотрудников "Черноморнефтегаз", — ГУР

Разведывательные службы Украины призывают граждан продолжать сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств.

Российская компания "Черноморнефтегаз", расположенная на территории временно оккупированного Крыма, в настоящее время активно работает над созданием планов эвакуации для своих сотрудников и их близких с полуострова. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Представители ГУР отметили, что разведывательная информация, включая указанную, ежедневно поступает от неравнодушных жителей временно оккупированных территорий. Они напомнили, что граждане Украины, находящиеся на этих территориях, могут внести свой вклад в освобождение украинских земель путем поддержки и сотрудничества со Силами обороны Украины.

Разведывательные службы Украины призывают граждан продолжать сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств. Они просят предоставлять данные о пунктах дислокации, адресах проживания личного и руководящего состава оккупационных войск, а также о складах, где хранятся снаряды и горюче-смазочные материалы, и точках размещения, хранения и ремонта военной техники и прочих объектах. Эта информация играет важную роль в обеспечении безопасности Украины и освобождении оккупированных территорий.

Напомним, что 9 июня стало известно, что российские оккупанты в Крыму подготавливаются к принудительному перемещению местных жителей с севера полуострова и к похищению материально-культурных ценностей.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов убежден, что ВСУ войдут во временно оккупированный Крым до наступления холодов.