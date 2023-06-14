Противостояние Пригожин-Кадыров: ЧВК "Вагнер" виновна в сливе позиций "Ахмата", — офицер РФ

По информации российского офицера, обвиняемые в наводке на отряд Адама Делимханова наемники из ЧВК "Вагнер" решили отомстить главе Чечни Рамзану Кадырову, который ранее угрожал раскрыть источники личного обогащения Евгения Пригожина.

Позицию соратника главы Чечни Адама Делимханова слили наемники ЧВК "Вагнер", чтобы отомстить Рамзану Кадырову за кофликт, возникший между ним и Евгением Пригожиным. Об этом 14 июня пишет Telegram-канал, авторство которого приписывают командиру 72-й отдельной мотострелковой из России Роману Веневитину.

Веневитин пишет, что в попытке дискредитировать лично его, вагнеровцы проговорились о фактах государственной измены. По его словам, они и раньше сотрудничали с разведкой противника, организовывая сливы местоположения российских подразделений.

"По имеющейся у меня информации, теперь они отомстили Рамзану Кадырову, который раньше пригрозил рассказать об источниках богатства Пригожина, являющегося поставщиком питания для нашей армии еще c 2006 года", — указано в сообщении.

Фото: Telegram

Также Веневитин отмечает, что Адам Делимханов, правая рука президента Чечни, находится в тяжелом состоянии после прицельного артилерийского обстрела со стороны украинской армии.

"Работали украинские спецслужбы, которые "ведут" приоритетные цели. Работали прицельно и очень интенсивно. К сожалению, потери существенны. Для эвакуации были вызваны 12 бортов, которые к счастью сработали оперативно. Раненым предоставляется, насколько знаю, вся необходимая помощь", — пишет он.

Командир российской бригады призывает принять меры в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и других "бизнесменов" из командного состава группы Вагнер, которые, по его словам, не гнушаются "сотрудничать с врагом" и использовать Россию для личного обогащения.

Что говорят у Кадырова

В свою очередь командир спецназа "Ахмат", генерал-майор РФ Апти Алаудинов сообщил, что он получил приказ от главы Чечни Рамзана Кадырова, любой ценой вывезти Адама Делихманова, в связи с чем полностью снял все свои подразделения дислоцированные в Марьинском направлении.

Фото: Telegram

Напомним, в среду, 14 июня в сети появилась информация о якобы ликвидации в Запорожской области Адама Делимханова, которого называют личным "палачом" главы Чечни. Власти РФ утверждают, что депутат получил ранения в результате обстрела. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не может выйти связь с Адамом Делимхановым.

Известно, что двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов был полевым командиром чеченцев во время захвата Мариуполя.