"Можно было лучше подготовиться": Путин признал, что не был готов к событиям в Белгороде

Президент России признал, что Москва была не готова должным образом реагировать на события в приграничных регионах, таких как Белгород.

Путин во вторник, 13 июня, во время встречи с российскими военкорами прокомментировал события в приграничных регионах России, сообщает Newsweek.

В мае в регионах России, граничащих с Украиной, прежде всего в Белгороде, добровольцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" провели серию военных операций. Кремль обвинил в рейдах Украину.

"Конечно, в этом нет ничего хорошего", — сказал Путин о трансграничных атаках. — "Но в принципе можно было предположить, что противник будет так себя вести, и можно было лучше подготовиться".

В мае ситуацию в Белгородской области прокомментировала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр: "Перед россиянами встал вопрос перегруппировки своих сил, потому что им сейчас нужно это для утихомиривания ситуации в Белгородской области. А они фактически все силы бросили на украинские фронты. Для них сейчас будет стоять этот вопрос".

Замминистра добавила, что поскольку ответственность за события в Белгородской области взяли граждане Российской Федерации, это стало внутренним делом РФ.

Ранее сообщалось, что встреча президента Владимира Путина с военными корреспондентами обусловлена пониманием главы Кремля того, что убежденные сторонники войны являются его ключевым электоратом. Аналитики из Института изучения войны отметили, что российский президент будет все больше полагаться на ультранационалистическое сообщество, чтобы обеспечить поддержку затяжной войны среди граждан РФ.

Напомним, что 13 июня на встрече с военкорами Владимир Путин заявил, что ВСУ якобы потеряли минимум 160 танков и 360 бронемашин. По его словам, уничтоженная Россией техника составляет 25-30% от общего объема переданных Киеву западных боевых машин.