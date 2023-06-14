Передавал данные через мать в оккупированном городе: в ВСУ обнаружили российского "крота" (фото)

Житель Энергодара еще до начала полномасштабного вторжения России вступил в ряды ВСУ, где его в прошлом году завербовала военная разведка РФ. Все данные подозреваемый передавал из-за своей матери, оставшейся в оккупированном городе.

СБУ задержала российского "крота" в рядах ВСУ, намеревавшегося сообщить оккупантам направления украинского контрнаступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что была проведена многоэтапная спецоперация в Днепропетровской области. В результате комплексных мер разоблачен агент главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ).

"Кротом" оказался житель Энергодара, который еще до начала полномасштабного вторжения России вступил в ряды ВСУ и проходил военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

Следствие установило, что военнослужащего завербовали в военную разведку РО в конце прошлого года. По указанию куратора он собирал информацию о планах участия ВСУ в боевых операциях на фронте.

В преддверии контрнаступления ВСУ российский агент получил "срочную" задачу — выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов и передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники. Сил обороны на линию боестолкновений.

Также "крот" пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск., а все полученные данные передавал через свою мать, которая осталась во временно оккупированном Энергодаре и попала в поле зрения ГРУ.

Впоследствии агента вывели на прямую "связь" с российской военной разведкой. Для коммуникации использовали мессенджер телеграмм.

"СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей", — отметили в СБУ.

Напомним, что СБУ разоблачила офицера РФ, который из-за отказа общаться на русском языке стрелял в ноги пленным бойцам ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Лимане на Донетчине задержан сторонник оккупантов, председатель так называемого "филиала донбасгаза ДНР", обогревавшего казармы военных РФ во время оккупации Лимана.