"Идет зачистка": в Донецкой ОВА рассказали о продвижении ВСУ (видео)

Как рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в освобожденных Благодатном, Сторожевом, Нескучном и Макаровке идут стабилизационные мероприятия. Активные бои продолжаются.

ВСУ продвигаются в Волновахском районе Донецкой области, однако ожесточенные бои еще продолжаются. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во время брифинга 14 июня.

По его словам, украинские силы продвигаются, однако подробностей пока сообщать нельзя. О конкретных успехах сообщит военно-политическое руководство Украины. Правда, отметил, что ситуация на данный момент стабильная.

"Тенденция наступления хорошая", — отметил Кириленко.

Он также заявил, что в освобожденных Благодатном, Сторожевом, Нескучном и Макаровке идут стабилизационные мероприятия и зачистка территорий от российских захватчиков. Кириленко сказал, что враг проводит постоянные обстрелы, так как россияне очень злы из-за того, что им пришлось оставить ранее удерживаемые позиции.

Кириленко также отметил, что на территории освобожденных населенных пунктов еще до полномасштабного вторжения проживали не более 700 человек. Эвакуация из Волновахского района была начата еще в 25-26 февраля 2022 года.

"Если брать Благодатное, то из всех 370 домов, это частный жилой сектор, уцелевших не более 20%", — отметил Кириленко.

По его словам, из освобожденных сел были эвакуированы 29 человек. Сейчас там продолжаются активные боевые действия.

Павел Кириленко о ситуации в Донецкой области

Напомним, что майор ВСУ оценил последствия ожесточенных боев в районе Бахмута. Украинские войска продвигаются на Бахмутском направлении под сильным огнем вражеской артиллерии и ударами авиации.

Кроме того, генерал назвал успешное для ВСУ направление. Украинские войска нанесли повреждения и попали в 56 единиц военной техники российских войск на Таврическом направлении. ВСУ дальше успешно выбивают врага с достаточно защищенных и укрепленных позиций. Наступательные действия дают свои успешные результаты.