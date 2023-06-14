ВСУ ударили из HIMARS по россиянам, которые на плацу 2 часа ждали речи генерала, — военкор

Солдат собрали, чтобы они заслушали "мотивирующую" речь российского генерала Сухраба Ахмедова по случаю Дня России, но вместо того они успели заслушать прилеты от "хаймерсов".

Украинские защитники ликвидировали в Кременной российских захватчиков, который собрали на плацу по случаю приезда российского генерала Сухраба Ахмедова. Воины простояли там 2 часа, а генерал так и не приехал. К ним прилетел украинский "привет" от HIMARS. О такой неудаче россиян написал российский военкор Кирилл Федоров.

"Вчера Путин рассказывал, какие неэффективные паркетные генералы, а сегодня уже сообщают, что в районе Кременной был нанесен удар по подразделениям одной из дивизий, ожидавших речи от командира дивизии. Говорят, что ждали два часа на одном месте. Как несложно догадаться, дождались только химарсов и артиллерии", — написал он.

По словам пропагандиста, ответственность за это лежит, в частности, на командующем 20-й армии генерале Ахмедове, который "успел прославиться с Мурадовым под Угледаром". Кроме личного состава, была уничтожена и колонна техники.

Напомним, что кадыровцев экстренно выводят из района Марьинки Донецкой области. Они будут искать пропавшую "правую руку" Кадырова Адама Делимханова.

Бойцы ВСУ на Бахмутском направлении в десять 12 часов отражали вражеский штурм. Украинские бойцы создали видимость для оккупантов, которых на позиции много — они наносили удары по врагу с разных точек.