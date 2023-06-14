У "Шторма Z" со штурмом не сложилось: ВСУ уничтожили "инициативную группу" очередной ЧВК

ВСУ атаковали позиции российского подразделения "Шторм" в одном из направлений. В результате атаки погиб командир взвода "Шторм", его заместитель — командир 1-го отделения, командир 3-го отделения, командир роты.

Бойцам российского подразделения ЧВК "Шторм-Z" досталось от ВСУ по одному из направлений. Они ликвидировали командира взвода и его заместителя. Об этом стало известно благодаря публикации родственников кафиров в сети.

По их словам, ВСУ атаковали позиции россиян. В результате атаки погиб командир взвода "Шторм" с позывным "Урал", его заместитель — командир 1-го отделения, командир 3-го отделения, командир роты.

"Взвод "Шторм" — это инициативная группа бойцов, которые сами откликнулись штурмовать позиции врага", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцов было 21 человек.

Напомним, что ВСУ удалось ликвидировать командира подразделения "Шторм" 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады так называемой "ДНР" Сергея Аргунова. Об этом сообщил 12 июня офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Чеченские силы заменили бойцов "Шторма Z" в районе Марьинки. "Кадыровцы" потеряли первоначальный энтузиазм по поводу наступательных действий после столкновения с сильным украинским сопротивлением в этом районе.