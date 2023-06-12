Полковник, лейтенант и командир "Шторма": озвучены новые потери ВС РФ (фото)

По словам офицера ВСУ Анатолия Штефана, украинские военные продолжают бороться с российской агрессией, оставляя оккупантов без командования.

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Бойцам Вооруженных сил Украины удалось ликвидировать командира подразделения "Шторм" 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады так называемой "ДНР" Сергея Аргунова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан 12 июня.

Российские оккупанты продолжают нести потери не только среди рядовых солдат, но и среди командования.

По информации Анатолия Штефана, ликвидированы были следующие захватчики:

командир подразделения "Шторм" 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "ДНР" Сергей Аргунов. У него была кличка "Бутуз";

полковник вражеских войск Денис Буянов;

старший лейтенант Никита Сосновский.

Благодаря эффектным действиям Вооруженных сил Украины они уже ничем не смогут помочь российской армии.

В ВСУ назвали новые потери российских оккупантов Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram В ВСУ назвали новые потери российских оккупантов Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram В ВСУ назвали новые потери российских оккупантов Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram

Потери ВС РФ: сводка Генштаба

Украинским военным с начала полномасштабной войны удалось ликвидировать уже 216 180 российских оккупантов. Это данные Генерального штаба по состоянию на 12 июня 2023 года.

За последние сутки жизни лишились еще 540 военных ВС РФ.

Другие потери противника:

танки — 3931 (+5) ед;

боевые бронированные машины — 7636 (+5) ед;

артиллерийские системы — 3746 (+10) ед;

РСЗО — 601 (+0) ед;

средства ПВО — 362 (+0) ед;

самолеты — 314 (+0) ед;

вертолеты — 299 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3307 (+7);

крылатые ракеты — 1183 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильная техники и автоцистерны — 6471 (+10) ед;

специальная техника — 510 (+1).

Напомним, 10 июня в командовании озвучили потери ВС РФ на Таврическом направлении. Россияне, помимо личного состава, за день потеряли 72 единицы техники, в том числе зенитный ракетный комплекс "Тор" и 2 РСЗО "Ураган".