"В Украину не пустят": Швейцария перепродаст Германии 25 танков Leopard 2

Старые танки получит обратно производитель Rheinmetall. Высшее военное руководство считает, что такой шаг не навредит обороноспособности Швейцарии.

Швейцария одобрила вывод из эксплуатации 25 немецких танков Leopard 2. Их перепродадут производителю Rheinmetall в Германии, пишет издание 24heures со ссылкой на решение депутатов Национального совета.

"Германия официально попросила нас выкупить эти танки. Немцы заверили, что в Украину они не пойдут. Танки останутся в Германии или будут перепроданы в другие европейские страны", — прокомментировала решение министр обороны Швейцарии Виола Амерд.

Высшее военное руководство Швейцарии, по ее словам, считает, что может вывести из эксплуатации данные танки, не ставя под угрозу собственную обороноспособность.

"Зеленый свет" танкам Leopard 2 дали 132 депутата Нацсовета, против были 59 политиков из Швейцарской народной партии и некоторые депутаты от Свободной демократической партии.

Данную инициативу должны обсудить и в Совете кантонов, малой палате швейцарского парламента.

Напомним, что 8 июня стало известно о первом применении на поле боя в Украине танков Leopard 2. Немецкую технику ВСУ использовали южнее населенного пункта Орехов Запорожской области.

Германия также передала ВСУ бронебойные боеприпасы DM53A1 для танков Leopard 2. Снаряды поражают все современные бронированные цели.