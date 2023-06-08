Контрнаступление ВСУ: Украина впервые задействовала на поле боя танки Leopard 2, — BILD

По словам военного обозревателя, вероятнее всего, происходит не разведка боем, а полноценные наступательные действия украинской стороны. Ранее Leopard 2 на поле боя не появлялись.

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Немецкие танки Leopard-2 были впервые применены на поле боя в Украине с начала полномасштабной войны. Об этом заявил военный обозреватель издания BILD Юлиан Репке 8 июня.

По его словам, произошло это в четверг, в ходе наступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины южнее населенного пункта Орехов. Эксперт также отмечает, что сегодняшняя атака является не разведкой боем, а именно началом полномасштабного контрнаступления, ведь ранее украинские защитники не использовали этот вид техники и ждали более активных боевых действий на фронте.

Информация не подтверждена официальными украинскими источниками, поэтому является лишь мнением военного обозревателя.

Юлиан Репке также отметил, что немецкие танки Leopard-2 возглавляют наступающую колонну, а за ними уже следуют современные британские и американские бронемашины, которые союзники передавали ВСУ в различных пакетах помощи.

"Судя по всему, немецкие танки встретили ожесточенное сопротивление россиян. Несколько машин, по всей видимости, подорвались на минах или попали под артиллерийский огонь. Машины какого типа горят, пока непонятно", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 июня СМИ писали, что Украина активизировала атаки по линии фронта. Атаки ВСУ на юго-востоке страны указывают на значительное продвижение ВСУ вглубь территории, которая находится под оккупацией России, пишут западные журналисты.

7 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинское контрнаступление с целью освобождения захваченных российскими оккупантами территорий страны еще не начиналось.