Контрнаступ ЗСУ: Україна вперше задіяла на полі бою танки Leopard 2, — BILD

За словами військового оглядача, найімовірніше відбувається не розвідка боєм, а повноцінні наступальні дії української сторони. Раніше Leopard 2 на полі бою не з'являлись.

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Німецькі танки Leopard 2 були вперше використані на полі бою в Україні з початку повномасштабної війни. Про це заявив військовий оглядач видання BILD Юліан Репке 8 червня.

За його словами, сталося це у четвер, у ході наступальних дій з боку Збройних сил України на південь від населеного пункту Оріхiв. Експерт також зазначає, що сьогоднішня атака є не розвідкою боєм, а саме початком повномасштабного контрнаступу, адже раніше українські захисники не використовували цей вид техніки та чекали на активніші бойові дії на фронті.

Інформація не підтверджена офіційними українськими джерелами, тому є лише думкою військового оглядача.

Юліан Репке також зазначив, що німецькі танки Leopard-2 очолюють колону, що наступає, а за ними вже йдуть сучасні британські та американські бронемашини, які союзники передавали ЗСУ в різних пакетах допомоги.

"Зважаючи на все, німецькі танки зустріли запеклий опір росіян. Кілька машин, мабуть, підірвалися на мінах або потрапили під артилерійський вогонь. Машини якогось типу горять, поки незрозуміло", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 червня ЗМІ писали, що Україна активізувала атаки по лінії фронту. Атаки ЗСУ на південному сході країни вказують на значний поступ ЗСУ вглиб території, що знаходиться під окупацією Росії, пишуть західні журналісти.

7 червня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данiлов заявив, що український контрнаступ з метою звільнення захоплених російськими окупантами територій країни ще не розпочинався.