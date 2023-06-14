Запасы оружия сокращаются, Британия не может производить все, что нужно Украине, — СМИ

По словам представителя Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи, коллективно у сообщества доноров достаточно вооружений. Но после 18 месяцев закупки оружия для Украины, запасы поубавились.

В Минобороны Великобритании заявили, что мировые запасы вооружений сократились, и что Великобритания в одиночку не может произвести все то, о чем запрашивает Украина. Об этом сообщает Sky News.

Младший министр по делам Вооруженных сил и ветеранов Джеймс Хиппи сослался на недостаток производственных мощностей Великобритании и сложности, связанные с цепочкой поставок для производства оружия, в котором нуждаются ВСУ.

На вопрос о том, "совершенно ли он уверен" в том, что Великобритании хватит средств, чтобы обеспечить Украину оружием, Хиппи сказал, что в одной только Великобритании не хватит, и что это ни для кого не секрет.

Но отметил, что коллективно у сообщества доноров достаточно вооружений.

Правда и то, что после 18 месяцев его и коллег путешествий по миру и закупки всех вооружений для Украины, запасы уменьшились, добавил министр.

"Пришло время, чтобы заняться оборонной промышленностью, и британские оборонные компании четко реагируют на этот сигнал спроса, чего и следовало ожидать", — пояснил он.

Напомним, что Швейцария перепродаст Германии 25 танков Leopard 2. Об этом стало известно 14 июня. Устаревшую бронетехнику получит обратно производитель Rheinmetall. В Женеве считают, что такой шаг не пойдет во вред обороноспособности страны.

Также сообщалось, что 14 июня бойцы ВСУ рассказали, как освобождали Благодатное на Донбассе.