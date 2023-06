Еще до 12 июля, когда в Вильнюсе состоится саммит НАТО, США могут предоставить Украине долгосрочные заверения в безопасности вместо полноправного членства в Альянсе. По данным журналистов, речь не идет о том, чтобы 5-я статья устава НАТО о коллективной обороне распространялась бы и на Украину.

Вашингтон и союзники рассматривают возможность подписания многостороннего соглашения с Киевом, которое бы предоставляло долгосрочные заверения в обеспечении безопасности Украины вместо "конкретного обещания членства в НАТО". Об этом сообщает Financial Times с ссылкой на правительственные источники.

Так называемый квартет стран — Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция — разрабатывают политическую декларацию, чтобы формализовать текущий уровень военной и финансовой помощи Украине. По данным журналистов, упомянутые страны могут расширить поддержку Киеву и установить долгосрочные сроки ее оказания.

Вместе с тем ни у этого рамочного документа, ни у двусторонних соглашений не будет статуса юридического соглашения. Обсуждаемые соглашения планируется заключить вне рамок НАТО. Обсуждения продолжаются, и соглашение может быть подписано еще до саммита НАТО, который 11-12 июля должен пройти в Вильнюсе.

Но официальные лица, которые согласились поделиться этой информацией на условиях анонимности, сообщили, что временные рамки подписания соглашения пока не утверждены.

Представитель США отметил, что администрация президента Джо Байдена ведет переговоры с Украиной и союзниками относительно того, "как мы можем заверить Украину в ее долгосрочной безопасности для сдерживания любой будущей агрессии по окончании этой войны".

По словам источника журналистов, на пути к такой цели Киеву предоставляется военная поддержка — и все необходимые на поле боя и на долгосрочную перспективу укрепляется армия.

FT отмечает, что это далеко не то, на чем настаивает Киев, требуя полноправного участия в НАТО, каких-то сроков, или же дорожной карты для вступления в Альянс, чтобы 5-я статья устава НАТО о коллективной обороне распространялась бы и на Украину.

Новый Будапештский меморандум

Судя по описанию, соглашение, о котором идет речь, должно быть примерно такого же характера, что и пресловутый "Будапештский меморандум", подписанный главами государств Украины, США, Великобритании и РФ 5 декабря 1994 года. В нем речь идет не столько о гарантиях безопасности и конкретных действиях, в случае чего, сколько о заверениях и обещаниях.

Он так называется "меморандум о заверениях". "Memorandum on security assurances in connection with Ukraine’s accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons".

