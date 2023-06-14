Подключили Зеленского: битва пограничников Украины и Беларуси вышла на новый уровень (видео)

На украинско-белорусской включили аудиозапись, на которой говорится, что украинцам пора перестать экспериментировать с "колумбийской мукой" и перейти на сторону Беларуси.

Беларусь включила украинским пограничникам аудиозапись, на которой женский голос рассказывает о том, что президент Украины Владимир Зеленский получает "муку" из Колумбии. Соответствующее видео появилось на российском Telegram-канале "Tochka Zрения".

Так, женский голос рассказывает о том, что Украину называют "житницей Европы". Однако это не означает, что украинцы должны кормить только европейцев. Кроме того, голос на аудиозаписи также заявил, что в Беларуси тоже пекут вкусный хлеб.

Женщина на аудиозаписи заявила, что к Офису президента Украины Владимира Зеленского якобы привозят "колумбийскую муку". И украинцам нужно перестать экспериментировать с колумбийским хлебом.

"Хлебом из колумбийского хлеба голову не обдуришь. И желудок тоже. Поэтому, когда устанете экспериментировать с колумбийской мукой, просто перейдите на нашу сторону. Попробуйте наш белорусский настоящий хлеб", — сказано на аудиозаписи.

Напомним, что 6 июня белорусские пограничники похвалили украинское сало. Так, стало известно, что на украинско-белорусской границе транслируют аудиозапись, в которой блюдо называют "чемпионом" и "шедевром". В СтратКоме ВСУ отметили, что смысл такой агитации неизвестен.

Кроме того, украинские пограничники высмеяли пафосные снимки с учений белорусских ССО. Служащие ГПСУ обратили внимание на то, что белорусские военные не снимают крышки прицелов во время учений.