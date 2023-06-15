Летчики РФ в небе над Сирией провоцируют американцев на "собачьи драки", — генерал

Командующий ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что Россия продолжает "давить" на американское присутствие в Сирии. В ответ американские ВВС дополнительно направили в регион самолеты F-22 Raptor.

Россия совместно с Ираном продолжают провоцировать американские истребители в зоне напряженности в Сирии, несмотря на то, что США занимают позицию деэскалации. В ответ американские ВВС направляют F-22 Raptor для ответа на агрессию в регионе, сообщил 14 июня представитель Пентагона генерал-лейтенант Алексус Гринкевич в интервью Defense One.

Гринкевич уточнил, что Россия продолжает "давить" на американское присутствие, пытаясь спровоцировать в небе над Сирией так называемые "собачьи драки" (dogfighting) — воздушные бои истребителей на ближних дистанциях. Так на прошлой недели опять последовали такие попытки, отметил генерал.

По его мнению, Москва и Тегеран сговорились с сирийским режимом и пытаются вытеснить американцев из Сирии как можно быстрее.

"Но Россия не может вытеснить США из воздушного пространства на Ближнем Востоке. Иногда это очень расстраивает и раздражает, но в конечном итоге это не имеет никакого значения", — сказал генерал, сравнив такое поведение РФ с мошкой, которая кружится над головой.

В силу данных обстоятельств ВВС объявили о том, что они направляют F-22 на Ближний Восток для отслеживания российской агрессии и повышения безопасности и стабильности" в регионе. "Рапторы" были направлены из 94-й эскадрильи истребителей авиабазы Лэнгли, штат Вирджиния.

Ранее сообщалось, что российские войска подверглись первой серьезной атаке на свой конвой в 2023 году. Как сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко событие произошло на территории провинции Алеппо, где россияне понесли потери ранеными.