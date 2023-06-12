В Сирии впервые в 2023 году разбили конвой россиян, – обозреватель ИС (фото)

Военный обозреватель Александр Коваленко считает, что событие демонстрирует, как важно атаковать российских захватчиков на всех фронтах.

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Российские войска подверглись первой серьезной атаке на свой конвой в 2023 году. Об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Telegram.

Он отметил, что событие произошло на территории провинции Алеппо. Российские войска могли понести потери ранеными.

"Между тем российских оккупантов неплохо так приложили в Сирии. Сообщается о 4-х 300-х", – говорится в сообщении специалиста.

По мнению Коваленко, такая успешная атака демонстрирует, насколько важно время для противодействия агрессии России не только в Украине. Он отметил, что самое время "давить по всем фронтам".

Фото: Telegram Александра Коваленко

Потери РФ в Сирии

Россия периодически терпит потери в Сирии, где есть ее военные подразделения. В конце мая 2023 года стало известно, что ликвидировали полковника ГРУ Генштаба РФ Олега Печевистого. Высокопоставленный офицер из России оказался в Сирии в конце декабря 2022 года. Его могли смертельно ранить во время артиллерийских обстрелов штаба россиян в Латакии. Это считается самой большой потерей РФ с 2016 года.

В преддверии уничтожения оккупанта директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что американские спецслужбы якобы завербовали 60 боевиков, которых после обучения на базе Эт-Танф планируют забросить на территорию России. По его словам, объект используется для подготовки боевиков к осуществлению диверсионно-террористических акций. Однако не только на сирийской территории, но теперь и в регионах России.

Напомним, 24 апреля в России создали 37 ЧВК для гибридных войн и террора в разных странах. По словам аналитиков, 67% российских ЧВК были привлечены в Украине в период с 2014-го по настоящее время. Кроме того, 32% приняли участие в боях в Сирии с 2011 года. Аналитики предположили, что 16% структур финансируются российскими олигархами.