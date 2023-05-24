"США в Сирии готовят боевиков ИГИЛ для терактов в России", — Нарышкин
Глава СВР РФ рассказывает, что американские спецслужбы якобы завербовали 60 боевиков, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить на территорию России.
США используют базу Эт-Танф в Сирии для подготовки боевиков, которых отправят в Россию устраивать теракты. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, пишет РИА.
По информации Нарышкина Штаты готовят для этих целей не просто боевиков, а боевиков ИГИЛ.
"По нашей информации, американская военная база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков ИГИЛ* к осуществлению диверсионно-террористических акций. Причем не только на сирийской территории, но теперь еще и в регионах России", — сказал он.
Директор российской внешней разведки заявляет, что американские спецслужбы якобы завербовали в январе 60 боевиков в Сирии, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить в Россию.
Напомним, в апреле Нарышкин заявил, что польское правительство якобы желает захватить западные территории Украины.
23 мая зампред СНБО РФ Дмитрий Медведев заявил, что США должны компенсировать России разрушения оккупированных городов.
18 мая, Медведев также заявил, что НАТО уже ведет гибридную войну против России, а Украина даже после полноценного членства в НАТО не откажется от попыток вернуть свои законные территории.