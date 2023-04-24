В России создали 37 ЧВК для гибридных войн и террора в разных странах (инфографика)

По словам аналитиков, 67% российских ЧВК были задействованы в Украине в период с 2014-го по настоящее время. Кроме того, 32% принимали участие в боях в Сирии с 2011 года.

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В России создали 37 частных военных компаний, чтобы вести гибридные войны, осуществлять террор и заниматься рейдерскими захватами по всему миру. Все компании связаны с Кремлем, несмотря на то, что создание ЧВК противоречит законодательству РФ. Об этом заявили аналитики Molfar.

Сообщается, что участников ЧВК и их руководителей чаще всего не арестовывают. Однако такое происходит, если глава ЧВК "попадает в немилость" Кремля.

"В настоящее время разветвленная система из 37 ЧВК действуют в 34 странах мира: 67% (25) всех компаний задействованы в Украине, из них почти половина (12) компаний была создана и использовалась исключительно для участия в боевых действиях на территории Украины", — говорится в материале.

ЧВК России связанные с Кремлем

Правда, как сообщается, из обнаруженных расследователями 37 ЧВК около 10 уже закрыты, 27 были созданы после 2014 года. Еще 11 создали после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Согласно отчету, 67% российских ЧВК были задействованы в Украине в период с 2014-го по настоящее время. Кроме того, 32% принимали участие в боях в Сирии с 2011 года. Также некоторые наемники действовали в Ираке, а также в ЦАР и Нигерии и других странах Африки.

Где действуют российские ЧВК Фото: Molfar

Аналитики предположили, что 16% ЧВК финансируются российскими олигархами. Среди них Евгений Пригожин, Геннадий Тимченко, Олег Дерипаска Сергей Исаков. Кроме того, 67% компаний имеют связи с государственными органами РФ, среди которых даже Русская православная церковь. Остальные имеют смешанные типы финансирования.

Финансирование ЧВК России Фото: Molfar

По словам аналитиков, есть множество причин, по которым в России так активно создают ЧВК:

ЧВК создают для ведения гибридных войн, без прямого участия государства. Таким образом РФ не провоцирует открытую агрессию против себя и обходит Устав ООН. Кроме того, большинство ЧВК создали для войны в Украине. Содержание бойцов могут финансировать бизнесмены, что в перспективе уменьшает нагрузку на бюджет страны. Также это дешевле, чем содержать регулярную армию. ЧВК представляют собой мобильные группы войск, а потому могут быстрее разворачиваться. Их потери не официальные, все наемники идут служить добровольно, а потому Кремль не отвечает перед семьями погибших. Часто бойцы проходят очень короткую подготовку, так как их используют как "пушечное мясо". Однако есть и наемники, которых готовят для выполнения сложных операций. Как правильно, это бывшие военные. Также аналитики предположили, что российские элиты хотят защитить себя и свое состояние, в случае вероятного развала или государственного переворота в России. Также ЧВК могут создавать для пиара, так как это в РФ стало своеобразным трендом. Некоторые ЧВК используются, чтобы контролировать места добычи полезных ископаемых в 19 странах Африки.

Кроме того, с помощью ЧВК в Кремле хотят сохранить власть, а также сберечь награбленное в других странах или в самой РФ.

Ранее сообщалось, что в РФ задержали "вагнеровца" Улдарова, который рассказал об убийствах гражданских в Бахмуте и Соледаре. Перед входом в следственное отделение на Улдарова напала группа бойцов ЧВК "Вагнер" и на глазах у правоохранителей его жестоко избила.

Еще напомним, что Пригожин приказал бойцам ЧВК "Вагнер" не брать пленных. Свое решение "повар Путина" мотивировал тем, что ему попал в руки "перехват" разговора, где украинские бойцы якобы отдали приказ расстрелять раненого наемника из ЧВК "Вагнер".