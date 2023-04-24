У Росії створили 37 ПВК для гібридних воєн та терору в різних країнах (інфографіка)

За словами аналітиків, 67% російських ПВК було задіяно в Україні в період з 2014-го до теперішнього часу. Крім того, 32% брали участь у боях у Сирії з 2011 року.

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У Росії створили 37 приватних військових компаній, щоб вести гібридні війни, здійснювати терор та займатися рейдерськими захопленнями по всьому світу. Усі компанії пов'язані з Кремлем, незважаючи на те, що створення ПВК суперечить законодавству РФ. Про це заявили аналітики Molfar.

Повідомляється, що учасників ПВК та їхніх керівників найчастіше не заарештовують. Однак таке відбувається, якщо голова ПВК "попадає в немилість" Кремля.

"Наразі розгалужена система з 37 ПВК діють у 34 країнах світу: 67% (25) усіх компаній задіяні в Україні, з них майже половина (12) компаній була створена та використовувалася виключно для участі у бойових діях на території України", — йдеться у матеріалі.

ПВК Росії пов'язані з Кремлем

Щоправда, як повідомляється, із виявлених розслідувачами 37 ПВК близько 10 вже закрито, 27 було створено після 2014 року. Ще 11 створили після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Згідно зі звітом, 67% російських ПВК було задіяно в Україні в період з 2014-го до теперішнього часу. Крім того, 32% брали участь у боях у Сирії з 2011 року. Також деякі найманці діяли в Іраку, а також у ЦАР та Нігерії та інших країнах Африки.

Де діють російські ПВК Фото: Molfar

Аналітики припустили, що 16% ПВК фінансуються російськими олігархами. Серед них Євген Пригожин, Геннадій Тимченко, Олег Дерипаска, Сергій Ісаков. Крім того, 67% компаній мають зв'язки із державними органами РФ, серед яких навіть Російська православна церква. Інші мають змішані типи фінансування.

Фінансування ПВК Росії Фото: Molfar

За словами аналітиків, є безліч причин, через які в Росії так активно створюють ПВК:

ПВК створюють для ведення гібридних воєн без прямої участі держави. Таким чином, РФ не провокує відкриту агресію проти себе й обходить Статут ООН. Крім того, більшість ПВК створили для війни в Україні. Утримання бійців можуть фінансувати бізнесмени, що у перспективі зменшує навантаження на бюджет країни. Також це дешевше, ніж утримувати регулярну армію. ПВК є мобільними групами військ, а тому можуть швидше розгортатися. Їхні втрати не офіційні, всі найманці йдуть служити добровільно, а тому Кремль не відповідає перед сім'ями загиблих. Часто бійці проходять дуже коротку підготовку, тому що їх використовують як "гарматне м'ясо". Проте є й найманці, яких готують до виконання складних операцій. Як правильно, це колишні військові. Також аналітики припустили, що російські еліти хочуть захистити себе і свій стан у разі ймовірного розвалу або державного перевороту в Росії. Також ПВК можуть створювати для піару, оскільки це у РФ стало своєрідним трендом. Деякі ПВК використовуються, щоб контролювати місця видобутку корисних копалин у 19 країнах Африки.

Крім того, за допомогою ПВК у Кремлі хочуть зберегти владу, а також зберегти награбоване в інших країнах чи в самій РФ.

Раніше повідомлялося, що у РФ затримали "вагнерівця" Улдарова, який розповів про вбивства цивільних у Бахмуті та Соледарі. Перед входом до слідчого відділення на Улдарова напала група бійців ПВК "Вагнер" та на очах у правоохоронців його жорстоко побила.

Ще нагадаємо, що Пригожин наказав бійцям ПВК "Вагнер" не брати полонених. Своє рішення "кухар Путіна" мотивував тим, що йому потрапив до рук "перехоплення" розмови, де українські бійці нібито наказали розстріляти пораненого найманця з ПВК "Вагнер".