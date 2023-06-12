У Сирії вперше у 2023 році розбили конвой росіян, – оглядач ІС (фото)

Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що подія демонструє, наскільки важливо атакувати російських загарбників на усіх фронтах.

Related video

Російські війська зазнали першої серйозної атаки на свій конвой у 2023 році. Про це повідомив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у Telegram.

Він зазначив, що подія відбулася на території провінції Алеппо. Російські війська могли зазнати втрат пораненими.

"Тим часом російських окупантів непогано так приклали в Сирії. Повідомляється про 4-х 300-х", – йдеться у дописі фахівця.

На думку Коваленка, така успішна атака демонструє, наскільки важливим є час для протидії агресії Росії не тільки в Україні. Він зазначив, що саме час "тиснути по всіх фронтах".

Фото: Telegram Олександра Коваленка

Втрати РФ у Сирії

Росія періодично зазнає втрат у Сирії, де є її військові підрозділи. Наприкінці травня 2023 року стало відомо, що ліквідували полковника ГРУ Генштабу РФ Олега Печевистого. Високопоставлений офіцер із Росії опинився в Сирії наприкінці грудня 2022 року. Його могли смертельно поранити під час артилерійського обстрілу штабу росіян у Латакії. Це вважається найбільшою втратою РФ з 2016 року.

Напередодні знищення окупанта директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що американські спецслужби нібито завербували 60 бойовиків, яких після навчання на базі Ет-Танф планують закинути на територію Росії. З його слів, об'єкт використовується для підготовки бойовиків до здійснення диверсійно-терористичних акцій. Проте не лише на сирійській території, але тепер ще й у регіонах Росії.

Нагадаємо, 24 квітня у Росії створили 37 ПВК для гібридних воєн та терору в різних країнах. За словами аналітиків, 67% російських ПВК було залучено в Україні в період із 2014-го до теперішнього часу. Крім того, 32% брали участь у боях у Сирії з 2011 року. Аналітики припустили, що 16% ПВК фінансуються російськими олігархами.