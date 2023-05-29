Найбільша втрата ЗС РФ з 2016 року: у Сирії ліквідовано полковника ГРУ Печевистого (фото)

Високопоставлений офіцер із Росії опинився в Сирії наприкінці грудня 2022 року. Його могли смертельно поранити під час артилерійського обстрілу штабу росіян у Латакії.

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У Сирії в ніч із 25 на 26 травня ліквідували самого високопоставленого офіцера з Росії з 2016 року — полковника ГРУ Генштабу ЗС РФ Олега Печевистого. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Про загибель військового йдеться і в інтернет-групах Підпорожжя Ленінградської області – у цьому місті народився російський полковник.

ГРУшнику на момент смерті було 49 років. У соцмережах зазначили, що він закінчив Загальновійськову академію ЗС РФ. З 2020 року його призначили головою кафедри застосування підрозділів спецпризначення у Рязанському Гвардійському вищому повітрянодесантному командному училищі.

Печевистий воював у Чеченській Республіці та Південній Осетії

"Ветеран бойових дій у Чеченській Республіці, Південній Осетії, Сирійській Арабській Республіці", — зазначається у повідомленні.

Російський військовий потрапив до Сирії лише наприкінці грудня 2022 року. У ЗМІ припустили, що він міг зазнати смертельних поранень під час артилерійського обстрілу повстанцями штабу росіян у провінції Латакія.

За ще однією версією, Печевистий загинув під час нападу диверсійної групи.

Нагадаємо, що глава Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін 24 травня звинуватив США у використанні сирійської бази Ет-Танф для підготовки терористів.

Американський канал CNN нещодавно з'ясував, що режим Башара Асада торгував наркотичною речовиною каптагон. Прибуток від продажу міг становити 57 мільярдів доларів.