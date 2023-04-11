Режим Асада отримав вигоду від торгівлі маловідомим наркотиком на 57 млрд доларів, – ЗМІ

Наркотик каптагон перетворив Сирію у наркодержаву та допоміг правлячому режиму зберегти владу.

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Каптагон, відносно невідомий за межами Близького Сходу препарат, допоміг Сирії перетворитися на наркодержаву, а режиму Башара Асада отримати вигоду від торгівлі на суму 57 мільярдів доларів. Про це 11 квітня інформує CNN.

Отримання десятків мільярдів доларів на торгівлі наркотиком це виявилося "фінансовим рятівним колом" для Асада. За інформацією видання, сирійські державні ЗМІ регулярно повідомляють стосовно викриття цього виду наркотиків, заявляючи, що міністерство внутрішніх справ припиняє торгівлю ним, а також іншими забороненими речовинами.

Кароліна Роуз з Інституту нових ліній у Вашингтоні, яка досліджує торгівлю каптагоном, заявила, що режим сирійського диктатора використовує свою агентуру над торгівлею наркотичної речовини. Це відбувається переважно у сусідніх країнах.

"Каптагон рекламували як "карту" у перемовинах стосовно наближення між сирійським режимом і його колегами, які прагнуть нормалізації відносин", – зазначила вона.

Зростання показників у цій галузі викликало тривогу в міжнародній спільноті. У США у 2022 році представили навіть закон щодо обігу цього наркотика. Документ пов'язав торгівлю із сирійським режимом та назвав її "транснаціональною загрозою безпеці".

Що таке каптагон?

Каптагон називають синтетичним стимулятором амфетамінового ряду, фенетилін, який має торгову назву каптагон. Сирія виявилася центром більшої кількості цього виду наркотичних речовин на Близькому Сході. Експерти кажуть, що переважна більшість глобального виробництва наркотично речовини відбувається на території Сирії, а регіон Перської затоки є його основним пунктом призначення. Каптагон, відносно невідомий за межами Близького Сходу препарат. Владі Сирії він допоміг отримати надприбутки після того, як більша частина міжнародної спільноти відключила її економіку через жорстоке придушення повстання у 2011 році.

Видання Reuters 30 березня повідомило, що у Північній Кореї страчують людей за вживання наркотиків, а також поширення матеріалів південнокорейських ЗМІ. У Сеулі заявили, що отримали інформацію від понад 500 північнокорейців, які втекли з КНДР.