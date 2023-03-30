У КНДР страчують громадян за наркотики та розповсюдження відео з Південної Кореї, — ЗМІ

Повідомляється, що північнокорейський режим регулярно проводить публічні страти в таборах для полонених. Багатьох розстрілюють без слідства за спробу перетнути кордон.

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У Північній Кореї страчують людей за вживання наркотиків, а також поширення матеріалів південнокорейських ЗМІ. Також смертна кара загрожує тим, хто був помічений за релігійною діяльністю. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що в Міністерстві об'єднання Республіки Корея, яке було створено в Сеулі, заявили, що отримали інформацію від понад 500 північнокорейців, які втекли з КНДР.

"Право громадян Північної Кореї на життя, мабуть, перебуває під серйозною загрозою", — зазначили у міністерстві.

У відомстві заявили, що північнокорейський режим порушує права людини держави у громадах, таборах для бранців та інших місцях. Є свідчення про публічні страти, тортури та довільні арешти.

Повідомляється, що у місцях тримання під вартою регулярно відбуваються смерті, ув'язнених катують, а деякі люди були страчені без суду та слідства після того, як їх упіймали під час спроби перетнути кордон.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сказав, що необхідно краще інформувати міжнародну спільноту про те, що відбувається у КНДР. За його словами, Північна Корея не має отримувати "ні копійки" економічної допомоги.

За словами журналістів, Північна Корея відкинула критику, заявивши, що такі чутки поширюються з метою змови повалити уряд у Пхеньяні.

Видання пише, що Міністерство об'єднання Республіки Корея згідно із законом має проводити щорічну оцінку ситуації з правами людини у КНДР. Майже 34 тисячі північнокорейців влаштувалися в Південній Кореї, але кількість перебіжчиків різко скоротилася через посилення заходів безпеки на кордоні.

Нагадаємо, що 28 березня Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР "в геометричній прогресії". За даними північнокорейських державних ЗМІ, північнокорейський лідер закликав своїх воєнних бути готовими до застосування ядерної зброї у будь-який час.

Також 17 березня у КНДР показали пуск масивної ракети. Пхеньян заявив, що пуск ракети "Хвасонпхо-17" — це реакція на "провокаційні навчання США та південнокорейських маріонеткових зрадників".