В КНДР казнят граждан за наркотики и распространение видео из Южной Кореи, — СМИ

Сообщается, что северокорейский режим регулярно проводит публичные казни в лагерях для пленников. Многих расстреливают произвольно за попытку пересечь границу.

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В Северной Корее казнят людей за употребление наркотиков, а также распространение материалов южнокорейских СМИ. Также смертная казнь грозит тем, кто был замечен за религиозной деятельностью. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что в Министерстве объединения Республики Корея, которое было создано в Сеуле, заявили, что получили информацию от более чем 500 северокорейцев, сбежавшим из КНДР.

"Право граждан Северной Кореи на жизнь, по-видимому, находится под серьезной угрозой", — отметили в министерстве.

В ведомстве заявили, что северокорейский режим нарушает права человека государства в общинах, лагерях для пленников и в других местах. Есть свидетельства о публичных казнях, пытках и произвольных арестах.

Сообщается, что в местах содержания под стражей регулярно происходят смерти, заключенных пытают, а некоторые люди были казнены без суда и следствия после того, как их поймали при попытке пересечь границу.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель сказал, что необходимо лучше информировать международное сообщество о том, что происходит в КНДР. По его словам, Северная Корея не заслуживает "ни копейки" экономической помощи.

По словам журналистов, Северная Корея отвергла критику, заявив, что такие слухи распространяются с целью заговора свергнуть правительство в Пхеньяне.

Издание пишет, что Министерство объединения Республики Корея по закону обязано проводить ежегодную оценку ситуации с правами человека в КНДР. Почти 34 000 северокорейцев обосновались в Южной Корее, но число перебежчиков резко сократилось из-за ужесточения мер безопасности на границе.

Напомним, что 28 марта Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный арсенал КНДР "в геометрической прогрессии". По данным северокорейский государственных СМИ, северокорейский лидер призвал своих военных быть готовыми к применению ядерного оружия в любое время.

Также 17 марта в КНДР показали пуск массивной ракеты. Пхеньян заявил, что пуск ракеты "Хвасонпхо-17" — это реакция на "провокационные учения США и южнокорейских марионеточных предателей".