Режим Асада получил выгоду от торговли малоизвестным наркотиком на 57 млрд долларов, – СМИ

Наркотик каптагон превратил Сирию в наркогосударство и помог правящему режиму сохранить власть.

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Каптагон, относительно неизвестный за пределами Ближнего Востока препарат, помог Сирии превратиться в наркогосударство, а режиму Башара Асада извлечь выгоду от торговли на сумму 57 миллиардов долларов. Об этом 11 апреля информирует CNN.

Получение в казну десятков миллиардов долларов в торговле наркотиком оказалось "финансовым спасительным кругом" для Асада. По информации издания, сирийские государственные СМИ регулярно сообщают о разоблачении этого вида наркотиков, заявляя, что министерство внутренних дел прекращает торговлю им, а также другими запрещенными веществами.

Каролина Роуз из Института новых линий в Вашингтоне, исследующая торговлю каптагоном, заявила, что режим сирийского диктатора использует свою агентуру по торговле наркотическим веществом. Это происходит в основном в соседних странах.

"Каптагон рекламировали как "карту" в переговорах относительно приближения между сирийским режимом и его коллегами, стремящимися к нормализации отношений", — отметила она.

Рост показателей в этой области вызвал тревогу в международном сообществе. В США в 2022 году представили даже закон об обращении этого наркотика. Документ связал торговлю с сирийским режимом и назвал ее "транснациональной угрозой безопасности".

Что такое каптагон?

Каптагон называют синтетическим стимулятором амфетаминового ряда, фенетилином, который имеет торговое название каптагон. Сирия оказалась центром большего количества этого вида наркотических веществ на Ближнем Востоке. Эксперты говорят, что большинство глобального производства наркотического вещества происходит на территории Сирии, а регион Персидского залива является его основным пунктом назначения. Каптагон, относительно неизвестный вне Ближнего Востока препарат. Властям Сирии он помог получить сверхприбыли после того, как большая часть международного сообщества отключила ее экономику из-за жестокого подавления восстания в 2011 году.

Издание Reuters 30 марта сообщило, что в Северной Корее казнят людей за употребление наркотиков, а также распространение материалов южнокорейских СМИ. В Сеуле заявили, что получили информацию от сбежавших из КНДР более 500 северокорейцев.