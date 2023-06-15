"3 июля 2023": Россия намекает на теракт на Запорожской АЭС (фото)

Россия распространила пропагандистские видеоролики о "преступлениях Украины", в одном из которых показана ЗАЭС с датой 3 июля 2023 года, что может свидетельствовать о подготовке Кремлем очередного теракта.

В интернете активно распространяются видеоматериалы, созданные российской пропагандой и содержащие намеки на возможный подрыв Запорожской атомной электростанции (АЭС). Так враг пытается создать атмосферу страха и преднамеренно запугать украинских граждан. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Центр пропаганды и дезинформации (ЦПД) сообщает, что в одном из распространяемых видеороликов российской пропаганды были показаны взрывы на Крымском мосту, подрыв "Северного потока-2" и также подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). В конце видео присутствует фотография Запорожской АЭС с указанием даты 03.07.2023, что может свидетельствовать о возможном теракте на территории этой станции.

Предупреждение ЦПД о пропаганде РФ

В Центре пропаганды и дезинформации подчеркивают, что российские действия имеют две основные цели:

Снять с себя ответственность: Российская пропаганда стремится сместить ответственность за совершенные акты на Украину. Показывая подрывы и взрывы в роликах, они пытаются обвинить украинскую сторону в подобных действиях, создавая ложное представление о том, что Украина является инициатором насилия.

Запугать украинцев: Российская пропаганда стремится вызвать страх и панику среди украинского населения. Показывая возможные теракты и угрозы, они надеются создать атмосферу неопределенности и тревоги, чтобы дестабилизировать обстановку и подорвать уверенность украинцев в своей безопасности.

Важно осознавать, что такие действия российской пропаганды имеют цель манипулировать информацией и воздействовать на общественное мнение.

Напомним, что 12 июня экс-глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков заявил, что техногенная катастрофа, которая может произойти на оккупированной ВС РФ Запорожской АЭС в Энергодаре затронет 40 стран мира. Авария, которая может произойти на оккупированной российскими военными атомной электростанции, затронет один миллиард человек. Более того: в первую очередь пострадает сама Россия и ее население.

А 8 июня стало известно, что НАТО разработала планы на случай различных событий, связанных с полномасштабной войной в Украине, включая возможный ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции, которая находится под оккупацией Россией.