Перехватит гиперзвуковую ракету: Израиль создает новый комплекс ПРО SkySonic

Компания Rafael уже 3 года работает над комплексом, который сможет сбивать цели на скорости свыше 12 250 км/ч.

Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems объявила, что уже три года работают над комплексом, способным сбивать гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Незадолго до начала выставки вооружений в Париже израильская компания анонсировала одну из новинок. Комплекс ПРО SkySonic будет являться комплексом, который сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты. В видеоролике показана визуализация, как противоракета будет сбивать вражеские боеприпасы, летящие по сложной траектории и на гиперзвуковых скоростях.

Характеристики комплекса пока неизвестны. Однако заявляется, что SkySonic должен перехватывать цели летящие на скорости 10 Махов (12250 км/ч).

Глава Rafael Ювал Стейниц заявил, что их комплекс будет универсальным, потому что сможет сбивать ракеты на любой траектории и на любой высоте. Также генеральный директор Rafael Йоав Хар Эвен добавил, что работы над комплексом ведутся уже 3 года.

О создании гиперзвуковых ракет заявили Иран, Россия и Китай. Несмотря на то что неизвестно, являются ли они гиперзвуковыми, Израиль стоит на передовой технологических решений для защиты неба.

Напомним, при обстреле Израиля 10 мая впервые успешно применили комплекс ПРО "Праща Давида" среднего радиуса действия.

8 июня СМИ писали, что Израиль завершил испытание морского "Железного купола" C-Dome.