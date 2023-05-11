Обстрел Израиля: ПРО "Праща Давида" впервые успешно перехватила ракету над Тель-Авивом

Всего по израильской территории было выпущено около 500 ракет, из которых 60 перехватил "Железный купол". В направлении Тель-Авива запустили 3 боеприпаса.

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Противоракетная система среднего радиуса действия "Праща Давида" впервые перехватила вражескую ракету при обстреле из Сектора Газы. Об этом сообщает Times of Israel.

Во время массированного обстрела Израиля 10 мая военные впервые успешно применили ПРО "Праща Давида". Источник журналистов рассказал, что по Тель-Авиву террористы "Исламского джихада" запустили 3 ракеты. Одну из них перехватила новая система ПРО. Остальные снаряды упали на открытой территории и в море.

В общей сложности Армия обороны Израиля отчиталась, что по стране было выпущено по меньшей мере 500 ракет, из которых 60 перехватил "Железный купол". Часть из них упала на израильской территории, а другая упала прямо в секторе Газа.

Позже военные подтвердили успешное использование "Прящи Давида". В издании также пишут, что ПРО должно восполнить пробел между "Железным куполом", имеющим малый радиус действия и "Хец", который предназначен для перехвата баллистических ракет большой дальности.

Обстрелы израильской территории стали ответом боевиков на ликвидацию целей боевой авиацией в секторе Газа. Операция проводилась под названием "щит и стрела".

"Праща Давида" — это израильско-американская разработка средней дальности действия. Она способна уничтожать цели в радиусе до 300 км, включая баллистические ракеты.

Напомним, 11 мая стало известно, что Израиль ликвидировал главу ракетной программы "Исламского джихада" Али Гали.

Израильские удары были нанесены 10 мая в рамках операции "Щит и стрела", которая началась 9 мая против террористической организации "Исламский джихад" в Секторе Газы.