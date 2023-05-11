Ответ Израилю Сектору Газа: ликвидирован глава ракетной программы "Исламского джихада"

Ликвидированный Али Гали был центральной фигурой в террористическом "Палестинском исламском джихаде", а также отвечал за недавние ракетные обстрелы Израиля.

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Руководитель ракетной программы палестинского "Исламского джихада" погиб в результате израильских авиаударов в Секторе Газа. Об этом 11 мая сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что авиаудар армия Израиля нанесла по зданию, где скрывался член "Исламского джихада" Али Гали. Вместе с ним погибли еще двое боевиков.

"Гали был центральной фигурой в "Палестинском исламском джихаде", а также отвечал за недавние ракетные обстрелы Израиля", — говорится в сообщении.

В террористической организации "Исламский джихад" заявили, что Али Гали убили во время "вероломной сионистской операции" в городе Хан-Юнис в Секторе Газа. Палестинские источники заявили, что на Гали покушались 2 года назад — он получил тяжелые ранения, но встал на ноги и вернулся к террористической деятельности.

Али Хасан Гали: что известно

По сообщению источника в Армии обороны Израиля, Гали не являлся целью для израильской армии. Он руководил запусками ракет, организовывал производство боеприпасов, занимался обучением боевиков и непосредственно стоял за запусками почти 500 ракет, выпущенных из Газы в течение 12 часов 10 мая.

Также Гали руководил ракетными обстрелами по Израилю во время операций "Рассвет" (август 2022 года) и "Страж стен" (май 2021 года).

9 мая Али Хасан Гали скрывался в тайной квартире, а на момент ликвидации находился с братом Махмудом Хасаном Гали — полевым командиром Исламского джихада и еще одним джихадистом, входящим в высший военный совет Батальонов Аль-Кудса (его имя не называется). Все трое были ликвидированы одной ракетой.

Израильские удары были нанесены 10 мая в рамках операции "Щит и стрела", которая началась 9 мая против террористической организации "Исламский джихад" в Секторе Газа. Целями стали высокопоставленные командиры "Исламского джихада", планировавшие террористические акты и отвечавшие за ракетные обстрелы Израиля. Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре "Исламского джихада" в секторе Газа, включая объекты производства оружия и военные базы.

Ранее пресс-служба израильского МИД сообщила, что в течение суток территорией Израиля было выпущено 170 ракет. Часть перехватили, другие свалились на открытой местности.