По Израилю выпустили 400 ракет, некоторые попали в жилые дома, — Минобороны (фото)

По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, система ПРО "Праща Давида" перехватила 8 ракет над Тель-Авивом, но некоторые попали в жилые дома в других городах.

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В ответ на проведение антитеррористической операции "Щит и стрела" террористическая группировка "Палестинский исламский джихад" выпустила по Израилю 400 ракет, 100 из которых упали в городе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление главы Минобороны страны Йоава Галанта.

"Из 400 ракет, запущенных по Израилю, 100 упали в Газа, многие — в открытой местности, некоторые были перехвачены, другие попали по домам", — сообщил Галант.

Многоуровневая противоракетная система Армии обороны Израиля "Праща Давида" перехватила 8 ракет над Тель-Авивом.

Последствия обстрела в Ашкелоне

Медицинский центр в городе Ашкелон сообщил, что в общей сложности 16 пострадавшим от ракетных ударов была оказана медицинская помощь. 8 человек получили ранения в то время, когда пытались спрятаться в бомбоубежище, у других были психологические травмы.

Одна из ракет попала во двор жилого дома в Ашкелоне, по данным спасательной и пожарной службы Южного района. Местные пожарники ликвидируют последствия удара, о пострадавших в Ашкелоне не сообщается.

По данным Армии обороны Израиля, 10 мая до 21:30 по территории Израиля были выпущены 469 ракет. 153 из них перехватили системы ПРО. 333 ракеты достигли территории Израиля, 107 упали на территории сектора Газа.

Удары по шахтам для запуска ракет

Министр обороны Израиля Йоав Галант отчитался об успехах Армии обороны Израиля и служб безопасности страны.

По его словам в рамках проводящейся операции наносятся удары по руководству террористической группировки "Палестинский исламский джихад". Сотням ударов подверглись места, в которых исламисты производят или хранят вооружения.

Фото: Haarets | Дым от ударов по Сектору Газа

"Упреждающие удары" наносились по точкам, из которых противник запускает ракеты по израильским городам, а также ракетам, которые были развернуты в сторону Израиля, сообщил министр.

Террористические ячейки, вооруженные противотанковыми установками, также были нейтрализованы, отметил Галант.

"Израиль, не колеблясь, будет прибегать к своим эффективным инструментам, когда станет ясно, что враги ставят под сомнение суверенитет Израиля и пытаются нанести ущерб местным жителям", — заявил глава Минобороны страны.

Ранее пресс-служба израильского МИД сообщала, что в течение суток по территории Израиля были выпущены 170 ракет. Часть из них перехватили, другие упали на открытой местности.

Напомним, что после одобрения поставок со стороны Израиля в Украину прибыла первая партия радаров RADA ieMHR. Кадрами с этой системой поделился израильский волонтер Натан Флаер. В ближайшее время у ВСУ будет 16 подобных систем.