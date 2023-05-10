По Ізраїлю випустили 400 ракет, деякі потрапили в житлові будинки, — Міноборони (фото)

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Ґаланта, система ПРО "Праща Давида" перехопила 8 ракет над Тель-Авівом, але деякі потрапили у житлові будинки в інших містах.

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У відповідь на проведення антитерористичної операції "Щит і стріла" терористичне угруповання "Палестинський ісламський джихад" випустило по Ізраїлю 400 ракет, 100 з яких впали в місті Газа. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на заяву голови Міноборони країни Йоава Ґаланта.

"З 400 ракет, запущених по Ізраїлю, 100 впали в Газі, багато з яких — у відкритій місцевості, деякі були перехоплені, інші потрапили в домівки", — повідомив Галант.

Багаторівнева протиракетна система Армії оборони Ізраїлю "Праща Давида" перехопила 8 ракет над Тель-Авівом.

Наслідки обстрілу в Ашкелоні

Медичний центр у місті Ашкелон повідомив, що загалом 16 постраждалим від ракетних ударів було надано медичну допомогу. 8 людей отримали поранення в той час, коли намагалися сховатися у бомбосховищі, інші мали психологічні травми.

Одна з ракет потрапила у двір житлового будинку в Ашкелоні, за даними рятувальної та пожежної служби Південного району. Місцеві пожежники ліквідують наслідки удару, про постраждалих в Ашкелоні не повідомляється.

За даними Армії оборони Ізраїлю, 10 травня до 21:30 територією Ізраїлю було випущено 469 ракет. 153 із них перехопили системи ПРО. 333 ракети досягли території Ізраїлю, 107 упали на території сектора Газа.

Удари по шахтах для запуску ракет

Міністр оборони Ізраїлю також прозвітував про успіхи Армії оборони Ізраїлю та служб безпеки країни.

За його словами в рамках операції, що проводиться, наносяться удари по керівництву терористичного угрупування "Палестинський ісламський джихад". Сотні ударів зазнали місця, де ісламісти виробляють або зберігають озброєння.

Фото: Haarets | Дим від ударів по Сектору Газа

"Упереджувальні удари" завдавалися по точках, з яких противник запускає ракети по ізраїльських містах, а також ракети, які були розгорнуті у бік Ізраїлю, повідомив міністр.

Терористичні осередки, озброєні протитанковими установками, також було нейтралізовано, зазначив Галант.

"Ізраїль, не вагаючись, вдаватиметься до своїх ефективних інструментів, коли стане ясно, що вороги ставлять під сумнів суверенітет Ізраїлю і намагаються завдати шкоди його жителям", — заявив голова Міноборони країни.

Раніше пресслужба ізраїльського МЗС повідомляла, що протягом доби територією Ізраїлю було випущено 170 ракет. Частину перехопили, інші впали на відкритій місцевості.

Нагадаємо, що після схвалення поставок із боку Ізраїлю в Україну прибула перша партія радарів RADA ieMHR. Кадрами із цією системою поділився ізраїльський волонтер Натан Флаєр. Найближчим часом ВСУ матиме 16 подібних систем.