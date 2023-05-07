Ізраїль схвалив постачання: до України прибула перша партія радарів RADA ieMHR (фото)

Кадр із RADA ieMHR на території України опублікував ізраїльський волонтер Натан Флаєр у соціальних мережах. Загалом найближчим часом ЗСУ отримають 16 таких.

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В Україну почали постачати ізраїльські радари RADA ieMHR, які закупили для ЗСУ волонтери з Литви. Про це пише видання Israel Defense у неділю, 7 травня.

Йдеться про радари під назвою RADA ieMHR, виробництвом яких займається ізраїльська компанія RADA Electronic Industries. В Україну прибуло вже три одиниці із обіцяних 16.

Варто зазначити, що передача радарів вимагає схвалення з боку Міністерства оборони Ізраїлю, яке, судячи з усього, вдалося отримати.

У мережі почали поширювати перші кадри із RADA ieMHR, які вже розміщені на території України. Їх у соціальній мережі Twitter опублікував ізраїльський волонтер Натан Флаєр.

В Україну почали постачати ізраїльські радари RADA ieMHR Фото: Natan Flayer

Ізраїльський офіцер та редактор воєнної рубрики Фокусу Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі опублікував ролик, у якому наочно продемонстровано, на що здатні тактичні радари з Ізраїлю.

Про те, що Україна отримає передові радари ieMHR, вперше заявили 15 березня. Українські військові тоді почали навчатись працювати з комплексами. Литовська волонтерська організація Blue Yellow зібрала до роковин повномасштабної війни в Україні 14 мільйонів євро, які було ухвалено рішення витратити на 16 тактичних радарів RADA ieMHR.

Нагадаємо, 3 травня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що у Києві запрацювала ізраїльська система оповіщення, яка дозволить рятувати життя людей. Система попередження ідентифікує ракети та снаряди всіх видів та локації їх падіння, щоб звузити територію, де людям може загрожувати небезпека.