Україна отримає передові радари ieMHR: помітять російські винищувачі, ракети (відео)

Українські військові вже навчаються працювати з комплексами, які будуть готові за кілька місяців.

Related video

Литва передасть Україні 16 тактичних радарів RADA ieMHR, які виявляють навіть найменші об'єкти. Литовці не розкрили їхні назви, проте видання "Мілітарний" дізналося про модель на кадрах, опублікованих у ЗМІ.

Нові радари для України: що повідомили в Литві

Волонтерська організація Blue Yellow у межах акції під назвою Radarom, присвяченій річниці повномасштабної війни, зібрала 14 млн євро для допомоги Україні. Спочатку волонтери збиралися купити 14 радарів ізраїльського виробництва, але пожертвувань вистачить на купівлю 16-ти.

"Змогли домовитися, що отримаємо чотири РЛС спеціального призначення, вони трохи різні. Принцип той самий, але використовуватимуться вони для різних цілей", — заявив засновник організації Йонас Оманаса.

Він додав, що йдеться про постачання найсучасніших комплексів, які можуть помічати навіть "кулі снайпера". Виробник із Ізраїлю має виготовити обладнання протягом кількох місяців, після чого їх відправлять у Литву, а вже звідти — в Україну.

"Дуже важливо наголосити, що раніше Ізраїль нікому не продавав такі технології, але ми розповіли про Україну та змогли домовитися про постачання через Литву, і все йде", — прокоментував Оманас.

RADA ieMHR: особливості й характеристики

Литовці не розкрили назву радара, проте один із них уже засвітився в ЗМІ. Видання "Мілітарний" упізнало в ньому IEMHR (Improved & Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar) від ізраїльської компанії RADA Electronic Industries. Це тривимірний радарний комплекс, призначений для виявлення малопомітних цілей (площа радіолокаційного відображення до 0,005 м²) із оглядом на 360 градусів і повним охопленням усієї верхньої півсфери в радіусі до 100 км залежно від розміру загрози. Наприклад, найменші БПЛА він помічає на відстані 10 км, людину — 20 км, ракети — 14 км, винищувач — 65 км.

Оператор отримує інформацію про місцезнаходження та висоту об'єктів у межах невидимого купола. Крім того, ieMHR виявляє артилерійські системи, що стріляють на відстані до 12 км, і показує напрямок польоту снарядів, тому ЗСУ зможуть його застосовувати в контрбатарейній боротьбі.

Радар ieMHR від RADA Electronic Industries

Характеристики ieMHR

Діаметр: 79 см

Маса: 58 кг

Вхідна потужність: 28 В

Середня споживана потужність: 790 Вт

Інтерфейси: Ethernet, дискретне введення/виведення

Робоча температура: від -40°С до +55°С

Навчання українських військових у Литві

Водночас у понеділок, 13 березня, 14 українських військових уже приїхали до міста Каунас для навчання під керівництвом закордонних інструкторів, курс займе лише чотири дні: два для теоретичних занять, і ще два для практики. Підготовку в Литві пройдуть й інші військовослужбовці, проте їх точну кількість тримають у таємниці. Для підготовки литовці вже отримали один із радарів.

"Швидке навчання персоналу — одна з переваг цього обладнання. Після навчань українські військові повернуться додому, де радари попереджатимуть мешканців і рятуватимуть життя й зберігатимуть критичну інфраструктуру", — написала пресслужба Збройних сил Литви.

Посол України в Литві Петрос Бешта зазначив, що захист неба є однією з ключових проблем для України під час війни. Українцям не вистачає радарів для оборони як військових об'єктів, так і цивільної інфраструктури, 90% російських ракет атакують енергетичні об'єкти.

Раніше писали, що інженери розробляють кишенькові детектори дронів для українських солдатів. Вони попереджатимуть бійців ЗСУ про наближення ворожих БПЛА, дозволяючи сховатися, доки ті не скинули гранати.