Украина получит передовые радары ieMHR: заметят российские истребители, ракеты (видео)

Украинские военные уже учатся работать с комплексами, которые будут готовы через несколько месяцев.

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Литва передаст Украине 16 тактических радаров RADA ieMHR, обнаруживающие даже самые маленькие объекты. Литовцы не раскрыли их названия, однако издание "Милитарный" узнали модель на кадрах, опубликованных в СМИ.

Новые радары для Украины: что сообщили в Литве

Волонтерская организация Blue Yellow в рамка[ акции под названием Radarom, посвященной годовщине полномасштабной войны, собрала 14 млн евро для помощи Украине. Изначально волонтеры собирались купить 14 радаров израильского производства, но пожертвований хватит на покупку 16-ти.

"Смогли договориться, что получим четыре РЛС специального назначения, они немного разные. Принцип тот же, но использоваться они будут для разных целей", — заявил основатель организации Йонас Оманаса.

Он добавил, что речь идет о поставках самых современных комплексов, которые могут замечать даже "пули снайпера". Производитель из Израиля должен изготовить оборудование в течение нескольких месяцев, после чего их отправят в Литву, а уже оттуда — в Украину.

"Очень важно подчеркнуть, что ранее Израиль никому не продавал такие технологии, но мы рассказали об Украине и смогли договориться о поставках через Литву, и все идет", — прокомментировал Оманас.

RADA ieMHR: особенности и характеристики

Литовцы не раскрыли название радара, однако один из них уже засветился в СМИ. Издание "Милитарный" узнало в нем ieMHR (Improved & Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar) от израильской компании RADA Electronic Industries. Это трехмерный радарный комплекс, предназначенный для обнаружения малозаметных целей (площадь радиолокационного отражения до 0,005 м²) с обзором на 360 градусов и полным охватом всей верхней полусферы в радиусе до 100 км в зависимости от размера угрозы. К примеру, самые маленькие БПЛА он замечает на расстоянии в 10 км, человека — в 20 км, ракеты — в 14 км, истребитель — в 65 км.

Оператор получает информацию о местоположении и высоте объектов в пределах невидимого купола. Кроме того, ieMHR выявляет артиллерийские системы, стреляющие на расстоянии до 12 км, и показывает направление полета снарядов, поэтому ВСУ смогут его применять в контрбатарейной борьбе.

Радар ieMHR от RADA Electronic Industries

Характеристики ieMHR

Диаметр: 79 см

Масса: 58 кг

Входная мощность: 28 В

Средняя потребляемая мощность: 790 Вт

Интерфейсы: Ethernet, дискретный ввод/вывод

Рабочая Температура: от -40°С до +55°С

Обучение украинских военных в Литве

Тем временем, в понедельник, 13 марта, 14 украинских военных уже приехали в город Каунас для обучения под руководством зарубежных инструкторов, курс займет всего четыре дн: два для теоретических занятий, и еще два — для практики. Подготовку в Литве пройдут и другие военнослужащие, однако их точное количество держат в тайне. Для подготовки литовцы уже получили один из радаров.

"Быстрое обучение персонала — одно из преимуществ данного оборудования. После учений украинские военные вернутся домой, где радары будут предупреждать жителей и спасать жизни и сохранять критическую инфраструктуру", — написала пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

Посол Украины в Литве Петрос Бешта отметил, что защита неба является одной из ключевых проблем для Украины во время войны. Украинцам не хватает радаров для обороны как военных объектов, так и гражданской инфраструктуры, при этом 90% российских ракет атакуют энергетические объекты.

Ранее писали, что инженеры разрабатывают карманные детекторы дронов для украинских солдат. Они будут предупреждать бойцов ВСУ о приближении вражеских БПЛА, позволяя укрыться, пока те не сбросили гранаты.